Zasłabł przed przychodnią i zmarł. Prokuratura: jest postępowanie w sprawie nieudzielenia pomocy

Jest postępowanie w sprawie śmierci 50-latka w Swarzędzu (woj. wielkopolskie). Na początku listopada pan Przemysław wybrał się do tamtejszej przychodni, ale nie dotarł na miejsce, bo zasłabł 150 metrów od placówki . Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które dojechało do poszkodowanego w ciągu sześciu minut od wezwania. Niestety, mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.

- Pani ze sklepu wezwała pogotowie i pobiegła do przychodni, to jej powiedziano, że nikt nie przyjdzie, bo panie nie mogą stanowiska opuścić. A potem przyszły i się po prostu przyglądały. Z tego, co mi ludzie mówią, to te panie nawet nie podeszły, żeby sprawdzić cokolwiek. Stanęły i patrzyły. Chyba z ciekawości, trudno mi powiedzieć - mówiła wówczas Lidia Chałasiak, partnerka zmarłego. I dodała że "panie" to pielęgniarka i lekarka z pobliskiej przychodni.