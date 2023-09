Tragedia na torach. 14-latek zginął pod kołami pociągu. Ratował rówieśniczkę

czytaj dalej

Weronika Sarnowska (Lewica) i Paweł Wojda (Koalicja Obywatelska) to młodzi kandydaci na posłów, którzy walczą w tym roku o miejsce w Sejmie. W programie "Czas decyzji: debiuty" opowiedzieli między innymi o swoim spojrzeniu na politykę mieszkaniową, ale także o tym, jakie środki wykorzystują, by dotrzeć do wyborców w swoim wieku.