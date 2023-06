Pracownik awanturował się na dachu z pracodawcą. W ruch poszedł nóż

czytaj dalej

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, stwierdził, że "coraz więcej Polek i Polaków wie, że to, co robimy, ma sens". - Mimo że jesteśmy w opozycji już osiem lat, nagle odzyskaliśmy poczucie sprawczości i ludzie to doceniają - powiedział podczas przemówienia na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego KO. Odniósł się też między innymi do zmiany miejsca sobotniej konwencji PiS oraz propozycji referendum w sprawie migrantów.