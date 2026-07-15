Poznań Sytuacja na stacji paliw "opanowana". Policja otworzyła drogę, ruszyły też pociągi

Swarzędz Akcja policji na stacji paliw Źródło wideo: Swarzędz Live Źródło zdj. gł.: Swarzędz Live

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O akcji służb na stacji paliw przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kirkora w Swarzędzu jako pierwszy informował po godzinie 16.15 portal Swarzędz Live. "Policja informuje o samochodzie, który musi zostać sprawdzony przez pirotechników. Stacja została ewakuowana" - napisał.

Informację potwierdził młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

- Na stację benzynową przyjechał mężczyzna zatankować paliwo. Zauważył, że w pewnym miejscu samochodu znajdują się dziwnie wyglądające kable. Zaniepokojony poprosił nas o interwencję. Sprawdzamy teraz to auto - przekazał po godzinie 16.30.

Policja zamknęła drogę, nie jeździły też pociągi

Policjanci zdecydowali o ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. Zamknięte zostały: stacja paliw, restauracja i centrum ogrodnicze. Z ruchu wyłączono też odcinek ulicy Poznańskiej, będącej fragmentem drogi krajowej 92, przy której znajduje się samochód. Samochody kierowane były objazdem przez ulice: Sośnicką, Strzelecką i Stawną.

W związku z akcją nie kursowały też pociągi na linii kolejowej znajdującej się po drugiej stronie stacji paliw. To trasa kolejowa z Poznania w kierunku Warszawy.

"Sytuacja została opanowana"

Po godzinie 19 policja poinformowała, że "sytuacja została opanowana". - Przekazaliśmy informację do PKP i ruch pociągów zostaje przywrócony - poinformował Andrzej Borowiak.

Jak dodał, około godziny 19.15 przywrócony został także ruch na drodze krajowej nr 92. - Kolejne informacje przekażemy, jak tylko będzie to możliwe - zaznaczył.