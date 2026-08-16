Poznań Kobieta z raną postrzałową głowy, mężczyzna z zarzutem usiłowania zabójstwa Rafał Molenda Filip Czerwiński Zespół autorów |

Kobieta postrzelona w Swarzędzu Źródło wideo: Swarzędz LIVE Źródło zdj. gł.: Swarzędz LIVE

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Nieprzytomną kobietę znaleziono na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielka Rybacka w Swarzędzu. Poszkodowana w stanie bezpośredniego zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.

- Zgłoszenie wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 15.25. Kobietę znalazł przechodzień - powiedział Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W niedzielę wieczorem poszukiwany przez policjantów w związku ze zdarzeniem 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza.

W akcji brały udział psy tropiące Źródło zdjęcia: Swarzędz LIVE

Śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia.

Zarzut usiłowania zabójstwa

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznani Łukasz Wawrzyniak poinformował, że 51-letni Remigiusz Z. usłyszał w poniedziałek zarzut usiłowania zabójstwa byłej partnerki. Podejrzany postrzelił kobietę w głowę używając do tego broni czarnoprochowej. Ranna przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny.

- Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości - powiedział prokurator Wawrzyniak.

Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa Remigiuszowi Z. grozi nawet dożywocie.