Kobieta z raną postrzałową głowy, mężczyzna z zarzutem usiłowania zabójstwa
Nieprzytomną kobietę znaleziono na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielka Rybacka w Swarzędzu. Poszkodowana w stanie bezpośredniego zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.
- Zgłoszenie wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 15.25. Kobietę znalazł przechodzień - powiedział Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
W niedzielę wieczorem poszukiwany przez policjantów w związku ze zdarzeniem 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza.
Śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
Zarzut usiłowania zabójstwa
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznani Łukasz Wawrzyniak poinformował, że 51-letni Remigiusz Z. usłyszał w poniedziałek zarzut usiłowania zabójstwa byłej partnerki. Podejrzany postrzelił kobietę w głowę używając do tego broni czarnoprochowej. Ranna przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny.
- Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości - powiedział prokurator Wawrzyniak.
Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa Remigiuszowi Z. grozi nawet dożywocie.