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Kobieta z raną postrzałową głowy, mężczyzna z zarzutem usiłowania zabójstwa

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W akcji biorą udział psy tropiące
Kobieta postrzelona w Swarzędzu
Źródło wideo: Swarzędz LIVE
Źródło zdj. gł.: Swarzędz LIVE
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W Swarzędzu koło Poznania znaleziono kobietę z raną postrzałową głowy. W niedzielę wieczorem obława została zakończona zatrzymaniem 51-letniego mężczyzny. Usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie.

Nieprzytomną kobietę znaleziono na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Wielka Rybacka w Swarzędzu. Poszkodowana w stanie bezpośredniego zagrożenia życia została przewieziona do szpitala.

- Zgłoszenie wpłynęło do służb w sobotę o godzinie 15.25. Kobietę znalazł przechodzień - powiedział Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W niedzielę wieczorem poszukiwany przez policjantów w związku ze zdarzeniem 51-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Swarzędza.

W akcji brały udział psy tropiące
W akcji brały udział psy tropiące
Źródło zdjęcia: Swarzędz LIVE

Śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia.

Zarzut usiłowania zabójstwa

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznani Łukasz Wawrzyniak poinformował, że 51-letni Remigiusz Z. usłyszał w poniedziałek zarzut usiłowania zabójstwa byłej partnerki. Podejrzany postrzelił kobietę w głowę używając do tego broni czarnoprochowej. Ranna przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny.

- Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości - powiedział prokurator Wawrzyniak.

Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie go na trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa Remigiuszowi Z. grozi nawet dożywocie.

Źródło: tvn24.pl/PAP
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Tagi:
SwarzędzPolicjaStrzelaninaPrzestępstwa
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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