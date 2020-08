Jeden zlot, około 500 aut i 135 mandatów

Liczne nieprawidłowości

Okazało się, że ponad siedemdziesiąt samochodów miało usterki lub modyfikacje kwalifikujące je do obowiązkowych badań technicznych. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne i skierowali właścicieli aut do stacji diagnostycznych. Do najczęstszych nieprawidłowości należały: powiększone, przelotowe układy wydechowe bez katalizatorów, opony wystające poza obrys błotników, niehomologowane kolorowe żarówki w lampach oraz nieprawidłowe ogumienie. - Funkcjonariusze zastanawiali się, jak można było wpaść na pomysł oklejenia przednich szyb czarną folią przyciemniającą. W kilku samochodach ilość wpadającego do wnętrza samochodu światła byłą minimalna - poinformowało biuro prasowe KWP. Policja podkreśla, że tuning mechaniczny czy optyczny pojazdów to nic złego. Warunek jest jednak taki, żeby wszystkie modyfikacje były zgodne z przepisami i nie zagrażały bezpieczeństwu.