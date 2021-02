Uciekał przed policją, omal nie potrącił funkcjonariusza

Policjanci z Sulęcina (woj. lubuskie) zatrzymali po pościgu 42-latka, który próbował uniknąć drogowej kontroli. Podczas ucieczki ominął blokadę, prawie potrącił policjanta. Mężczyźnie grozi pięć lat więzienia.

Do pościgu za mieszkańcem Sulęcina doszło w niedzielę po północy. Uwagę policjantów patrolujących miasto zwrócił kierujący osobowym audi, który na ich widok nagle skręcił w boczną ulicę.

- Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co było powodem jego zachowania. Ruszyli za nim. Nadali sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Kierowca audi nie reagował. Szybko stało się jasne, że za wszelką cenę zamierza uniknąć kontroli - informuje Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Rozpoczął się pościg. Mężczyzna usiłował zgubić mundurowych poruszając się drogami gruntowymi. Gdy to nie przyniosło skutku, zaczął kierować się w stronę Torzymia.

Blokada nie pomogła

Na drodze, którą poruszał się kierowca, rozstawiono blokadę. Rozpędzone audi jednak ją ominęło, a kierowca omal nie potrącił jednego z funkcjonariuszy. - Policjant zmuszony był odskoczyć, aby uniknąć potrącenia - podaje Biernacka.

Po przejechaniu kilku kilometrów, mężczyzna wjechał do lasu, gdzie na ośnieżonej drodze stracił panowanie nad kierownicą i rozbił auto. - Usiłował jeszcze je uruchomić, jednak nie miał już na to szans. Funkcjonariusze musieli rozbić szybę, aby dostać się do wnętrza i zatrzymać kierowcę. Jak się okazało był nim 42-latek z bogatą kryminalną przeszłością – dodała Biernacka.

Powodów, dla których nie chciał poddać się kontroli, było sporo. Był pod wpływem alkoholu, miał przy sobie amfetaminę. Ponadto mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, zmuszenie funkcjonariusza do zaniechania czynności prawnej, a także narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

- Usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczący zmuszenie funkcjonariusza do zaniechania czynności prawnej i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu do pięciu lat więzienia – powiedziała Biernacka.

Autor:FC

Źródło: PAP, TVN 24 Poznań