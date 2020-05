Z wiertarkami mu się udało, kolejny raz już nie. Pracownicy sklepu rzucili się biegiem za złodziejem

Podszedł do półki, zaczął się przyglądać sprzętom, włożył dwie wiertarko-wkrętarki do koszyka. Chwilę później nerwowo przełożył je do plecaka i skierował się do wyjścia. Według policji, to nie pierwszy raz, kiedy 30-letni mieszkaniec Sulęcina (Lubuskie) "zaopatrywał się" w tym sklepie. Tym razem został jednak przyłapany na gorącym uczynku.