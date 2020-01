Stał przy drodze, łapał "stopa". Policjanci podwieźli go do ...aresztu

Stał przy drodze i łapał "stopa". Tylko policjanci z Sulęcina (woj. lubuskie) nie byli obojętni. Zatrzymali się i złożyli 32-latkowi "propozycję nie do odrzucenia".

Policjanci z Sulęcina (woj. lubuskie) mieli do wykonania zadanie: doprowadzić do aresztu śledczego w Międzyrzeczu 32-latka. Pojechali do miejsca jego zamieszkania, ale nie zastali tam mężczyzny. Kilka godzin później ci sami funkcjonariusze patrolowali drogę wojewódzką nr 137.