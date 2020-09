Policyjna eskorta, a potem bieg z duszącym się dziesięciomiesięcznym chłopcem na rękach

- Kobieta i mężczyzna rozpaczliwie wołali o pomoc. Dziesięciomiesięczny chłopczyk był siny i tracił przytomność. Policjanci od razu ruszyli do działania. Sytuacja była bardzo dynamiczna. Decyzje musiały zapadać w ułamkach sekund. Mundurowi postanowili zabrać rodziców i dziecko do radiowozu, a następnie używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych pojechali do Szpitala Powiatowego w Sulęcinie - informuje nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.