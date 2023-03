Jechał za szybko, wyprzedzał, gdzie nie powinien. "Najbliższe trzy miesiące spędzi na fotelu pasażera"

czytaj dalej

Nowa wersja GPT-4 to najbardziej zaawansowany jak dotąd model sztucznej inteligencji, który został szeroko udostępniony do testów. Redakcja tvn24.pl jako jedna z pierwszych w Polsce miała do niego dostęp i sprawdziła, co rzeczywiście potrafi to narzędzie. Wyniki okazały się zaskakujące.