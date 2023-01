18-latek nie zapanował nad samochodem i przejechał przez rondo

czytaj dalej

39-letnia Ana Walshe jest od tygodnia poszukiwana przez policję stanu Massachusetts. Mąż kobiety Brian Walshe twierdzi, że ostatni raz widział ją, gdy odjechała na lotnisko by polecieć do Waszyngtonu. W poniedziałek w domu małżeństwa znaleziony został jednak zakrwawiony nóż, a mąż zaginionej został oskarżony o celowe wprowadzenie w błąd policji. - Różne zeznania spowodowały opóźnienie w śledztwie do tego stopnia, że miał czas na pozbycie się dowodów – twierdzą śledczy.