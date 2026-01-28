Czołowe zderzenie z tirem. Matka nie żyje, dzieci trafiły do szpitala

Do tragicznego wypadku doszło w środę, 28 stycznia o godzinie 8:36 na drodze wojewódzkiej nr 193 w miejscowości Studźce.
- Kierująca samochodem osobowym z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym. 43-latka zginęła na miejscu. Pasażerowie - dzieci w wieku 1,5 roku i 8 lat - trafiły do szpitala. Wobec 8-letniego dziecka prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową - przekazała mł. asp. Marta Przybecka z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Chodzieży