Strzelił w plecy i ukradł auto. Podejrzany zatrzymany w innym województwie

Ktoś przyłożył mu do pleców pistolet, oddał strzał, a potem ukradł samochód i uciekł. Takie zgłoszenie otrzymała żarska policja. Podejrzanego o rozbój w Zasiekach zatrzymano kolejnego dnia. Grozi mu 15 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w zeszły wtorek w przygranicznych Zasiekach. - Napastnik przyłożył do pleców pokrzywdzonego przedmiot przypominający broń i oddał z niego strzał. Groził użyciem dalszej przemocy, a następnie zabrał samochód audi A6 i oddalił się z miejsca zdarzenia - wyjaśnia Aneta Berestecka z żarskiej policji.

Zatrzymany to recydywista

- Do działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawcy rozboju włączyli się policjanci kryminalni z żarskiej komendy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W wyniku intensywnych czynności już kolejnego dnia na terenie województwa dolnośląskiego został zatrzymany 35-letni mężczyzna, podejrzewany o dokonanie rozboju. Policjanci odnaleźli porzucony pojazd i zabezpieczyli również przedmiot służący do popełnienia przestępstwa - tłumaczy Berestecka.