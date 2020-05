Najpierw zmarł mężczyzna, kilka dni później jego żona. Sąsiedzi słyszeli stukanie, ale myśleli, że to remont

Ciała małżonków znaleziono po tym, jak interweniowali sąsiedzi. Policja siłowo weszła do mieszkania, bo para nie dawała znaków życia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - mówi prokurator. Ale śledztwo i tak wszczęto.

Dramat rozegrał się za drzwiami jednego z mieszkań w Strzelcach Krajeńskich (woj. lubuskie). Mieszkało w nim starsze małżeństwo - 84-latek i 82-latka.

We wtorek 19 maja po interwencji sąsiadów i wezwaniu policji, służby weszły siłowo do mieszkania. W środku znaleziono dwa ciała. - Zostały zabezpieczone z uwagi na niejasne okoliczności zgonu i ustalenia, czy zgon był udziałem osób trzecich - mówi Sebastian Tatul, prokurator rejonowy w Strzelcach Krajeńskich.

Ktoś im nie zapewnił opieki?

Jednak już wstępne oględziny nie wskazywały na obrażenia, które mógł ktoś zadać parze. - Przyczyną bezpośrednią zgonu obu osób była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Wstępne wyniki wskazują, że zgony nastąpiły w odstępach kilkudniowych. Najpierw zmarł mężczyzna, potem jego żona - mówi Tatul.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. - Postępowanie zostało wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a przedmiotem naszego zainteresowania jest to, czy pokrzywdzeni powinni być objęci opieką, a jeśli tak, to czyją - wyjaśnia.

Śmiercią seniorów wstrząśnięci są sąsiedzi. To oni, po tym jak kobieta przed świętami Bożego Narodzenia wróciła ze szpitala i wymagała stałej opieki, prosili opiekę społeczną, by im pomogła.

Mimo to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich nie objął rodziny opieką społeczną.

- Po sygnałach jakie otrzymaliśmy w grudniu, nasz pracownik udał się na miejsce, jednak nie udało mu się wejść do mieszkania. Po powrocie do ośrodka udało mu się nawiązać kontakt z bratankiem małżeństwa. Po kilku dniach pojawił się i powiedział, że ci państwo nie życzą sobie, by ośrodek opieki społecznej wchodził w ich prywatne życie i załatwią sobie opiekę sami - tłumaczy Marian Ambrożuk, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Od tamtego momentu nie dostawali żadnych sygnałów o tym, że ta rodzina wymaga pomocy. Aż do 14 maja. - Sąsiadka zadzwoniła do nich i opowiedziała, że przyszedł do nich starszy mężczyzna, prosząc o pomoc w zrobieniu zakupów. Było widać że jest w złym stanie, miał spuchnięte nogi i był siny - mówi jeden z sąsiadów zmarłych.

Dyrektor MGOPS potwierdza, że odebrali taki telefon i kolejnego dnia ich pracownik próbował skontaktować się z tym starszym małżeństwem, ale to się nie udało. - Dlatego pracownik poprosił sąsiadkę, aby w razie czego dzwoniła na policję, gdyby coś się działo. Nie było tutaj zaniechania z jego strony - przekonuje Ambrożuk.

"Prawdopodobnie zmarła śmiercią głodową"

- Ta pani prawdopodobnie zmarła śmiercią głodową. Sąsiedzi słyszeli stukanie w rury, ale myśleli, że ktoś robi remont. Teraz przypuszczamy, że to właśnie ta kobieta stukając w rury próbowała wezwać pomocy - mówi jeden z sąsiadów małżeństwa.

I nie kryje żalu do pracowników opieki społecznej. - Opieka społeczna nie spełniła tutaj swojej roli. Przecież ta kobieta umierała w męczarniach, przez kilka dni nie otrzymywała jedzenia ani picia - uważa.

Dyrektor MGOPS rozumie mieszkańców, ale podkreśla, że mieli związane ręce. - My nie mamy możliwości wejścia z pomocą, gdy ktoś sobie tego nie życzy - tłumaczy. I dodaje, że po śmierci małżeństwa zastanawiają się z pracownikami, co zrobić, aby takich sytuacji nie było w przyszłości. - Mam nadzieję, że ta tragedia przyczyni się do zmiany przepisów, które ograniczają możliwości opiece społecznej - podkreśla.

