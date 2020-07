"Zadzwonili z informacją, że ktoś strzela do ich psa". Bary przeżył, 69-latek zatrzymany

Wystraszony pies, w kojcu kulki śrutu. Zaniepokojeni mieszkańcy Strzelec Krajeńskich powiadomili służby, że ktoś strzela do Barego, ich psa. - Funkcjonariusze szybko namierzyli osobę, która mogła być za to odpowiedzialna - przekazuje rzecznik lokalnej policji. Kiedy dotarli do 69-latka, twierdził, że nie wie o czym mowa, tłumaczył, że posiada tylko starą, zardzewiałą broń. Na pobliskim polu znaleziono jednak, ukrytą w zbożu, jego sprawną strzelbę.

Zgłoszenie o tym, że ktoś celuje i oddaje strzały w kierunku czworonoga, dotarło do policjantów w środę. - W kojcu zwierzaka policjanci znaleźli kulki śrutu. Bary nie doznał żadnych obrażeń. Mimo że strzały były oddane z broni śrutowej, to w przypadku trafienia w zwierzę mogły spowodować poważne obrażenia - mówi Tomasz Bartos, rzecznik policji w Strzelcach Krajeńskich.

Mieszkańcy Strzelec Krajeńskich zadzwonili na policję, bo ktoś strzelał do ich psa KPP Strzelce Krajeńskie

- Dzięki informacjom zebranym na miejscu, funkcjonariusze szybko namierzyli osobę, która miała być za to odpowiedzialna - dodaje.

W zbożu sprawna broń i kłusownicze pułapki

Ustalili, że jest to 69-latek z tej samej miejscowości. Policjanci zatrzymali go na polu niedaleko miejsca, w którym mieszkał. - Był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych. Tłumaczył, że on nie posiada sprawnej broni śrutowej i nic nie wie na temat strzałów do psa - relacjonuje Bartos.

Na potwierdzenie swoich słów pokazał im zardzewiałą, ewidentnie niesprawną broń. Był jednak mało wiarygodny, postanowili przeszukać całą okolicę. Na pobliskim polu, głęboko w zbożu, leżała sprawna strzelba. - Tym razem mężczyzna przyznał, że należy do niego. Dodatkowo, w trakcie dalszej pracy, policjanci znaleźli metalowe potrzaski kłusownicze. Były zastawione w miejscu ogólnodostępnym - mówi Tomasz Bartos.

Na polu mężczyzny znaleziono broń ukrytą w zbożu KPP Strzelce Krajeńskie

Mężczyzna znów przyznał, że należały do niego. Został zatrzymany i przewieziony do strzeleckiej komendy. W czwartek usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad psem i kłusownictwa. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

69-latkowi grożą trzy lata więzienia KPP Strzelce Krajeńskie

Autor:ww

Źródło: TVN 24