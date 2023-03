46-latka została brutalnie zgwałcona, jej ciało znaleziono w kontenerze. Tomasz B. został prawomocnie skazany

Pierwotnie skazano go za gwałt i spowodowanie obrażeń ciała

Sąd zmienił wyrok

Sąd wskazał, że czynu tego dokonał "poprzez zadawanie jej ciosów w okolice twarzy i brzucha, co spowodowało obrażenia zewnętrzne w okolicach głowy, jamy brzusznej, kończyn dolnych i górnych, otarć naskórka w obrębie jamy brzusznej, miednicy i kończyn dolnych oraz obrażenia wewnętrzne w postaci krwawienia wewnętrznego (…) co doprowadziło do wstrząsu krwotocznego na skutek krwawienia do jamy otrzewnej, jak i zaotrzewnowej, przy czym pozostawił ją nieprzytomną bez odpowiedniej odzieży na kilkustopniowym mrozie, co doprowadziło do śmierci Anety M. w wyniku wychłodzenia organizmu i wstrząsu krwotocznego, który to skutek przewidywał i na niego się godził".