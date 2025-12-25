Wjechał kradzionym autem w dom. 18-latek zatrzymany po pościgu

Do zdarzenia doszło w powiecie średzkim (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

O szeregu przestępstw, które miał popełnić pochodzący z Gruzji 18-latek, poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

"Wyciągnął nóż i zaczął nim wymachiwać"

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 grudnia. Wszystko zaczęło się od tego, że grupa osób jadących jednym samochodem zauważyła, że od dłuższego czasu jeździ za nimi inny pojazd. Kierująca zatrzymała się na parkingu przy ulicy Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej - wtedy w tym samym miejscu zaparkował śledzący ją kierowca volkswagena T5.

Znajomi kobiety podeszli do pojazdu, chcąc wyjaśnić sytuację.

"Doszło wówczas od wymiany zdań i szamotaniny, podczas której 18-latek z Gruzji wyciągnął nóż i zaczął nim wymachiwać. Następnie podbiegł do stojących samochodów, uderzał w nie i szarpał za klamki. Po chwili wsiadł jednak do swojego pojazdu i odjechał" - przekazał Wawrzyniak.

Na miejsce zostali wezwani policjanci, którzy po zauważeniu volkswagena próbowali go zatrzymać. Kierowca nie zareagował jednak na sygnały świetlne i dźwiękowe, uciekając w kierunku Zaniemyśla.

"Tam, poruszając się na chodniku i drodze dla rowerów, w pewnym momencie uderzył w dom, w którym mieszkały dwie rodziny. Po wyjściu z samochodu został zatrzymany" - zrelacjonował prokurator.

Kradzież, ucieczka, groźby. Szereg zarzutów

Okazało się, że 18-latek był nietrzeźwy. Badanie wykazało 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. A to nie wszystko. Z informacji prokuratury wynika, że pojazd, którym uciekał przed policjantami, został wcześniej przez niego skradziony.

Mężczyzna, który dopiero niedawno wszedł w dorosłość, zderzy się teraz z bardzo poważnymi konsekwencjami swoich czynów. Nastolatek usłyszał zarzuty kradzieży, jazdy w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej, gróźb pozbawienia życia i uszkodzenia ciała oraz narażenia na niebezpieczeństwo mieszkańców domu wielorodzinnego.

Jak przekazał prokurator Wawrzyniak, podejrzany "częściowo przyznał się do winy". Grozi mu do 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

