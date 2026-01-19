Logo strona główna
"Nie bądźmy obojętni". Po ulicy biegał zziębnięty pies

Pies błąkał się po ulicach Środy Wielkopolskiej
Mróz, śnieg, brak odpowiednich warunków. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Źródło: Uwaga! TVN
Mróz i zimno stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt - przypomina policja. W Środzie Wielkopolskiej po ulicy chodził zziębnięty i zmęczony pies.

Informacja do służb wpłynęła w poniedziałek, tuż po godzinie 6. Wynikało z niej, że na jednej z ulic w Środzie Wielkopolskiej błąka się pies. Zwierzę było zagubione i zdezorientowane. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że pies miał wchodzić na jezdnię, czym stwarzał zagrożenie dla siebie i dla kierowców.

- Na miejscu jedna z kobiet zareagowała jako pierwsza i zabezpieczyła psa do czasu przyjazdu patrolu. Funkcjonariusze zaopiekowali się zwierzęciem. Podali mu wodę oraz ogrzali je, ponieważ pies był wyraźnie zmęczony, zziębnięty i kulał. Zwierzę bez oporu weszło do radiowozu, co tylko potwierdzało, że potrzebuje pomocy i czuje się bezpiecznie w obecności ludzi - poinformowała młodsza aspirant Karolina Pielucha, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.

Najpierw psa zabezpieczyła przypadkowa kobieta, potem zwierzę przejęli policjanci
Najpierw psa zabezpieczyła przypadkowa kobieta, potem zwierzę przejęli policjanci
Źródło: KPP Środa Wielkopolska

Funkcjonariusze próbowali ustalić właściciela zwierzęcia. Niestety, to się nie udało. W związku z tym przewieźli czworonoga do schroniska w Środzie Wielkopolskiej. Tam zwierzę otrzymało bezpieczne schronienie. - Liczyliśmy, że właściciel się po niego zgłosi i tak się stało. Pan wskazał, że jego pupil ma skłonności do ucieczek. Cieszymy się, że ta historia skończyła się pozytywnie - powiedziała nam policjantka.

- Mróz i zimno stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia zwierząt. To człowiek ponosi pełną odpowiedzialność za los zwierząt, które oswoił i którymi się opiekuje. Pamiętajmy, że każde zgłoszenie może uratować czyjeś życie. Nie bądźmy obojętni - podkreśliła Pielucha.

Wezwij pomoc

Gdy jakieś zwierzę potrzebuje pomocy należy poinformować służby. W każdej gminie określono, kto podejmuje w takich sytuacjach interwencję - często jest to straż miejska lub organizacje prozwierzęce. Zgłoszenia z prośbą o pomoc kierowane są również za pośrednictwem Animal Helpera, czyli "numeru 112 dla zwierząt". Przez aplikację można złożyć nawet anonimowe zgłoszenie. System działa w 10 województwach i podczas ostatnich mrozów przeżywał oblężenie. Przez dwa tygodnie operatorki przyjęły więcej zgłoszeń niż przez dwa tygodnie grudnia.

pc

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Środa Wielkopolska

zwierzętaPsyZimaPolicjaWielkopolska
