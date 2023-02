Znaleźli zwłoki w zamkniętym mieszkaniu. Bracia aresztowani w związku z zabójstwem

czytaj dalej

We krwi 18-latka biegli nie znaleźli alkoholu. To on siedział za kierownicą samochodu, który w Lublinie uderzył w słup. Zginęły trzy osoby: kierowca, 17-letni pasażer i 16-letnia pasażerka. Trzeciego pasażera - 16-letniego chłopca - z wraku auta wyciągnęli świadkowie. Nadal przebywa w szpitalu, nie został jeszcze przesłuchany.