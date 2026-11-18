Poznań Wyłowili ze stawu wrak. W środku zaginiony dziesięć lat temu mężczyzna Aleksandra Arendt-Czekała |

W zatopionym aucie znaleziono ludzkie szczątki Źródło wideo: KWP Poznań Źródło zdj. gł.: KWP Poznań

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Mateusz Bąkowski zaginął 11 grudnia 2016 roku. Mężczyzna około południa wyszedł ze swojego domu w Białym Piątkowie. Wiadomo, że wsiadł do Renault.

- Z ustaleń poczynionych na wczesnym etapie poszukiwań wynikało, że tego samego dnia około godziny 16 mógł przebywać w Śremie lub jego okolicach. Od tamtej pory ślad po nim zaginął - przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Rodzina zaginionego po dziesięciu latach dowiedziała się, że Mateusz nie żyje Źródło zdjęcia: KWP Poznań

Mateusz Bąkowski zaginął 10 lat temu

Przełom nastąpił po dziesięciu latach. 30 września podczas sprawdzania stawu, w którym hodowane są ryby w pobliżu Śremu, natrafiono na zatopione auto.

Okazało się, że to Reanult z tablicami rejestracyjnymi przypisanymi właśnie do pojazdu zaginionego 31-latka.

Wrak znaleziono w stawie w pobliżu Śremu Źródło zdjęcia: KWP Poznań

"Przełom nie był dziełem przypadku. Poprzedziła go żmudna praca analityczna i terenowa. Nasz zespół planistów cofnął się do roku 2016, kiedy zaginął Mateusz. Dzięki współpracy z rodziną i policją, nowoczesnej technologii oraz pracy naszych specjalistów udało się precyzyjnie odtworzyć przebieg tamtego dnia, a także wytypować priorytetowe miejsce do przeszukania" - poinformowała Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Siron", która była zaangażowana w te działania.

W akcji uczestniczyli policjanci z komend we Wrześni, Śremie, Poznaniu oraz Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza i OSP Mosina Źródło zdjęcia: WGPR

- Wewnątrz wraku ujawniono ludzkie szczątki. W celu bezspornego ustalenia tożsamości zabezpieczony materiał biologiczny poddano specjalistycznym badaniom DNA. Uzyskane w ostatnich dniach wyniki ekspertyzy potwierdziły, że odnalezione szczątki należą do zaginionego mieszkańca gminy Miłosław - przekazał Borowiak.

Co się stało z Mateuszem?

Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej policji, funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej wciąż prowadzą sprawę zaginięcia Mateusza Bąkowskiego. Chodzi o to, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Wrak wyciągnięto z wody. Okazało się, że w środku są ludzkie szczątki Źródło zdjęcia: KWP Poznań

- Na obecnym etapie postępowania nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, aby Mateusz Bąkowski padł ofiarą przestępstwa - przekazał rzecznik wielkopolskiej policji.