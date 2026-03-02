Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Weszli do laboratorium, znaleźli ponad 200 kilogramów "kryształu"

Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej
Pod Śremem produkowali "kryształ". Zatrzymano dwie osoby
Źródło: CBŚP
Ponad 28 milionów złotych - tyle na czarnym rynku warte są narkotyki, które funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji znaleźli w nielegalnym laboratorium klofedronu. Fabryka działała w Wielkopolsce. Podczas akcji zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy.

Laboratorium działało w powiecie śremskim w Wielkopolsce. Na miejscu funkcjonariusze zastali profesjonalną linię produkcyjną klofedronu oraz duże ilości chemikaliów. Klofedron to syntetyczny i silnie uzależniający narkotyk.

- Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej, przygotowanego do dalszej dystrybucji, a także ponad 500 litrów tej substancji w formie płynnej. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków przekracza 28 milionów złotych - przekazał kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej
Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej
Źródło: CBŚP

Musieli ściągnąć do pomocy strażaków

CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn - obaj to obywatele Ukrainy. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty. Śledczy zarzucają im m.in. wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 20 lat więzienia. Okazało się też, że jeden z podejrzanych był poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem popełnienia oszustwa komputerowego. Decyzją sądu wobec obu mężczyzn zastosowano areszt.

Zatrzymano dwie osoby
Zatrzymano dwie osoby
Źródło: CBŚP

- Ze względu na wysokie stężenie niebezpiecznych oparów i znajdujących się tam dużych ilości różnych chemikaliów, do działań na miejscu skierowano również strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dolska, Małachowa i Książa Wielkopolskiego. Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu oraz neutralizacja zagrożeń chemicznych - przekazał kom. Wrześniowski. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci zlikwidowali kolejne laboratorium do wytwarzania narkotyków
Policjanci zlikwidowali kolejne laboratorium do wytwarzania narkotyków
Źródło: CBŚP

Klofedron potocznie jest nazywany "kryształem". Narkotyk może powodować silne uzależnienie, zaburzenia psychiczne, stany lękowe, agresję, halucynacje oraz napady drgawkowe. - Skład chemiczny często pozostaje nieznany i może zawierać przypadkowe, toksyczne domieszki - w tym substancje przemysłowe czy silne trucizny - wskazał komisarz Wrześniowski.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Do czego może doprowadzić eskalacja konfliktu?
Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Do czego może doprowadzić eskalacja konfliktu?

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: CBŚP

Udostępnij:
Czytaj także:
Obiekt jądrowy w Natanz
Iran twierdzi, że ich obiekt jądrowy został trafiony
Świat
imageTitle
Efekt pięknego występu. Imponujący skok Fręch w rankingu
Najnowsze
Dym w okolicach ambasady USA w Kuwejcie (02.03.2026)
Ogień w ambasadzie USA. Apel do Amerykanów
Świat
Bejrut, uszkodzony budynek po atakach Izraela
Walka na "wielu frontach". Setki samolotów atakują Liban i Iran
RELACJA
Wieżowiec w Manamie w Bahrajnie
Region Zatoki po irańskich uderzeniach. ZEA i Bahrajn z problemami z zasilaniem i łącznością
BIZNES
Upały w Indiach w 2024 roku
Czy 2026 będzie najcieplejszy? El Nino może namieszać
METEO
Karol Nawrocki
Nawrocki: nasz największy sojusznik stracił trzech synów
Polska
Martwa foka w Świnoujściu
Martwa foka w kanale portowym. Zwierzę "wypatrzył" dron
Szczecin
Nieletni za kierownicą w Choszcznie. Pasażerem był nietrzeźwy ojciec (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne pobicie kobiety w centrum miasta. Zatrzymano 28-latka
Łódź
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
WARSZAWA
imageTitle
"Przypłynąłeś pontonem". Mecz przerwany, aktywowano protokół antyrasistowski
EUROSPORT
"Al-Kaida przyłącza się do wojny po stronie Izraela?"
FAŁSZ"Al-Kaida przyłącza się do wojny?" Skąd to nagranie
Michał Istel
Policja
Tragiczny finał policyjnego pościgu. 21-latek nie żyje
Wrocław
imageTitle
Przełom w sprawie dopingowej reprezentanta Polski
EUROSPORT
Do wypadku doszło w poniedziałek 2 marca
Zderzenie czterech aut w Wielkopolsce. Nie żyje 29-latka
Poznań
Oskarżony Łukasz Sz.
Do znajomego pisał, że chce zgwałcić strusia. Bestialsko skatował zwierzę. Wyrok
Poznań
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
WARSZAWA
Dubaj, 28.02.2026
"Iran zaczyna zachowywać się, jakby nie miał już nic do stracenia"
Świat
Ali Chamenei
Okazja "zbyt dobra, aby ją przepuścić". Tak zginął Chamenei
Świat
imageTitle
"Jeszcze nie skończyłam". Zabawna wpadka organizatorów po finale Fręch
EUROSPORT
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
BIZNES
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
WARSZAWA
Baza lotnicza Akrotiri
Dron uderzył w brytyjską bazę. "Służby są w stanie gotowości"
Świat
Pilne
O tyle wzrosła polska gospodarka
BIZNES
shutterstock_2371508757
Czerwień na GPW. Główne indeksy w dół po ataku na Iran
BIZNES
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
BIZNES
Kłótnia podczas libacji w Gdańsku. Mężczyzna zginął od ciosów nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne zabójstwo 25-latki. Ciosy nożem w szyję, sprawca nieznany
Łódź
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
METEO
imageTitle
Jasne stanowisko Mourinho. "Jeśli jest winny, nie spojrzę mu więcej w oczy"
EUROSPORT
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"?
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"? Jest pewna "statystyczna anomalia"
Michał Istel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica