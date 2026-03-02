Weszli do laboratorium, znaleźli ponad 200 kilogramów "kryształu"

Pod Śremem produkowali "kryształ". Zatrzymano dwie osoby Źródło: CBŚP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Laboratorium działało w powiecie śremskim w Wielkopolsce. Na miejscu funkcjonariusze zastali profesjonalną linię produkcyjną klofedronu oraz duże ilości chemikaliów. Klofedron to syntetyczny i silnie uzależniający narkotyk.

- Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej, przygotowanego do dalszej dystrybucji, a także ponad 500 litrów tej substancji w formie płynnej. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków przekracza 28 milionów złotych - przekazał kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej Źródło: CBŚP

Musieli ściągnąć do pomocy strażaków

CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn - obaj to obywatele Ukrainy. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty. Śledczy zarzucają im m.in. wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 20 lat więzienia. Okazało się też, że jeden z podejrzanych był poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem popełnienia oszustwa komputerowego. Decyzją sądu wobec obu mężczyzn zastosowano areszt.

Zatrzymano dwie osoby Źródło: CBŚP

- Ze względu na wysokie stężenie niebezpiecznych oparów i znajdujących się tam dużych ilości różnych chemikaliów, do działań na miejscu skierowano również strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dolska, Małachowa i Książa Wielkopolskiego. Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu oraz neutralizacja zagrożeń chemicznych - przekazał kom. Wrześniowski. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci zlikwidowali kolejne laboratorium do wytwarzania narkotyków Źródło: CBŚP

Klofedron potocznie jest nazywany "kryształem". Narkotyk może powodować silne uzależnienie, zaburzenia psychiczne, stany lękowe, agresję, halucynacje oraz napady drgawkowe. - Skład chemiczny często pozostaje nieznany i może zawierać przypadkowe, toksyczne domieszki - w tym substancje przemysłowe czy silne trucizny - wskazał komisarz Wrześniowski.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Do czego może doprowadzić eskalacja konfliktu?

Opracowała: Aleksandra Arendt-Czekała