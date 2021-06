Sprawdzał czy Madagaskar nadaje się na polską kolonię. Niezwykłe zdjęcia z wyprawy

Dwie pieczenie na jednym ogniu

- Madagaskar uchodził za wyspę niezwykle nęcącą ze względu na ciekawe kultury i niezwykłą przyrodę. To ojca bardzo pociągało. A dzięki misji państwowej mógł połączyć interes państwa z pasją podróżniczą - tłumaczył tvn24.pl Arkady Radosław Fiedler, starszy syn podróżnika.

W skład delegacji weszli również przedstawiciele polskiej społeczności żydowskiej - Leon Alter, dyrektor żydowskiego towarzystwa emigracyjnego "Jeas" i inżynier Salomon Dyk, "ekspert dla osadnictwa rolnego, szczególnie obeznany z osadnictwem żydowskim w Palestynie". Wszystko dlatego, że głośne było wówczas hasło "Żydzi na Madagaskar" i poważnie rozważano emigrację społeczności żydowskiej do Afryki.

Komisja była na "tak"

Delegacja spędziła na Madagaskarze dziesięć tygodni. Komisja doszła do wniosku, że centralny Madagaskar nadaje się do osadnictwa.

Komisja doszła do wniosku, że centralny Madagaskar, położony powyżej 800 m nadaje się do osadnictwa białego, opartego w zasadzie na pracy fizycznej osadnika, a więc na gospodarce rolnej typu chłopskiego – czytamy w komunikacie z 24 grudnia 1937 roku.

- Przychodził człowiek, który się z nimi bratał. Brali go początkowo za dziwaka. Potem się przekonali, że jest serdecznie do nich nastawiony, że jest zainteresowany kulturą, wiarą. Nawet mu zaproponowali, by się ożenił i tam zamieszkał - opowiadał Marek Fiedler, młodszy syn pisarza.