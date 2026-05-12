Wielkopolska Wyciął kilkanaście ambon myśliwskich. Tłumaczył, że chciał chronić zwierzęta Oprac. Filip Czekała |

Zgłoszenie o uszkodzeniu trzech ambon myśliwskich policjanci z Posterunku Policji w Sośniach otrzymali pod koniec kwietnia. Kilka dni później poinformowano ich o zniszczeniu kolejnych ośmiu ambon.

Zniszczone zostało 11 ambon

- Wszystkie znajdowały się na terenie gminy Sośnie i należały do kół łowieckich. W każdej ambonie uszkodzenia wyglądały podobnie, sprawca przy wykorzystaniu pilarki podcinał elementy konstrukcji nośnych i drabin ambon. Działał przy tym bardzo ostrożnie, w miejscach oddalonych od dróg. Wszystkie zebrane w sprawie materiały wskazywały na złośliwe działanie sprawcy - opisuje Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Duże straty

Straty zostały wstępnie oszacowane przez koła łowieckie na niespełna 30 tysięcy złotych.

Podejrzanego o zniszczenie ambon zatrzymano 6 maja. 32-letni mieszkaniec gminy Sośnie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, za co grozi nawet pięć lat więzienia. - Podejrzany złożył wyjaśnienia, tłumacząc swoje zachowanie tym, że chciał chronić zwierzęta - wyjaśnia Golińska-Jurasz.

Zatrzymano 32-latka

