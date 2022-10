Śmierć ochroniarza na dyskotece. Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę

czytaj dalej

Dobry kierunek, rozsądny wybór - tak o decyzji o powstaniu w Polsce elektrowni jądrowej, w strategicznym partnerstwie z firmą amerykańską, mówili w "Kawie na ławę" politycy, także opozycji. Adrian Zandberg z Lewicy zwrócił się przy tym do rządzących z uwagą, że strategię dotyczącą takich decyzji powinno się ustalać z przedstawicielami ugrupowań opozycyjnych, by "nie było zwrotu" po ewentualnej zmianie władzy. - Dziękuję za to, że jest zgoda. To przejaw dojrzałości, której nam brakuje w życiu publicznym - ocenił poseł PiS Bartosz Kownacki.