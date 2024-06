Śmierć na plebanii. Nie żyje wikary

czytaj dalej

W Zakładzie Karnym w Czarnem (województwo pomorskie) więzień dotkliwie pobił oddziałowego. Do incydentu doszło podczas wyprowadzania grupy osadzonych na spacer. To niejedyne tego typu zdarzenie w ostatnich tygodniach. Do podobnych doszło również w Koronowie (województwo kujawsko-pomorskie) i Grójcu (województwo mazowieckie).