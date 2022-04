Tymek urodził się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Są pieniądze, ponad dziewięć milionów, na jego leczenie

"Mamy sto procent"

"To był szok"

Miesiąc przed narodzinami chłopca w Polsce zaczęły obowiązywać badania przesiewowe wykrywające u noworodków SMA. To choroba, która bez odpowiedniego leczenia prowadzi do kalectwa i śmierci. W przypadku Tymka badania przesiewowe pozwoliły szybko wychwycić problem. W Polsce od kilku lat refundowana jest Spinraza. To lek na SMA, który wymaga wkłuwania się w rdzeń kręgowy co jakiś czas i już do końca życia. Terapia, o którą zabiegli rodzice Tymka, to jednorazowy zabieg. Najlepsze efekty daje, gdy dziecko nie ma jeszcze objawów choroby. Tak jest u Tymka. Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie powiedziała Faktom TVN, że lek daje doskonałe efekty. Dostał go jej inny pacjent - Jaś. Dzięki temu chłopiec już siada.