Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci znaleźli ciało

W środę na komisariat w Słupcy (woj. wielkopolskie) przyszedł 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, który oświadczył im, że w nocy miał zabić swoją żonę. Dyżurny policji wysłał patrol pod wskazany przez niego adres.

Na miejscu policjanci znaleźli ciało 41-letniej kobiety, żony 49-latka. Na razie - jak przekazują funkcjonariusze - jest za wcześnie, aby mówić o przyczynie zgonu. "Trwa zbieranie śladów i ustalanie okoliczności" - informuje asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Mężczyzna został zatrzymany i przebywa na komendzie w Słupcy. Na razie nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu lub innych środków.

