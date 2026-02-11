Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci znaleźli ciało

W środę na komisariat w Słupcy (woj. wielkopolskie) przyszedł 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, który oświadczył im, że w nocy miał zabić swoją żonę. Dyżurny policji wysłał patrol pod wskazany przez niego adres.
Na miejscu policjanci znaleźli ciało 41-letniej kobiety, żony 49-latka. Na razie - jak przekazują funkcjonariusze - jest za wcześnie, aby mówić o przyczynie zgonu. "Trwa zbieranie śladów i ustalanie okoliczności" - informuje asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
Mężczyzna został zatrzymany i przebywa na komendzie w Słupcy. Na razie nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu lub innych środków.
Opracowała Natalia Grzybowska /tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock