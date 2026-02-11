Logo strona główna
Poznań

Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci znaleźli ciało

Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Słupca (Wielkopolskie)
Źródło: Google Earth
Mieszkaniec powiatu konińskiego zgłosił się na komisariat w Słupcy (woj. wielkopolskie) i poinformował, że w nocy miał zabić swoją żonę. Policjanci wysłani na miejsce potwierdzili śmierć 41-letniej kobiety.

W środę na komisariat w Słupcy (woj. wielkopolskie) przyszedł 49-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, który oświadczył im, że w nocy miał zabić swoją żonę. Dyżurny policji wysłał patrol pod wskazany przez niego adres.

"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
WARSZAWA
Budynek, w którym doszło do zabójstwa
Zaatakował rodzinę, zasztyletował córkę. Wydalony ze służby
Ustka
Śmierć mężczyzny podczas imprezy w Ustce (zdj. ilustracyjne)
Śmierć podczas imprezy w Ustce. "Doszło do szamotaniny"
Trójmiasto

Na miejscu policjanci znaleźli ciało 41-letniej kobiety, żony 49-latka. Na razie - jak przekazują funkcjonariusze - jest za wcześnie, aby mówić o przyczynie zgonu. "Trwa zbieranie śladów i ustalanie okoliczności" - informuje asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Mężczyzna został zatrzymany i przebywa na komendzie w Słupcy. Na razie nie wiadomo, czy był pod wpływem alkoholu lub innych środków.

TVN24 HD
Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Policja Wielkopolska Zabójstwo
