Motocyklista leżał w rowie, "kontakt z nim był bardzo utrudniony"

To kierowca auta osobowego zauważył, że ktoś leży w rowie - relacjonuje rzeczniczka policji ze Słupcy. Okazało się, że to mężczyzna, który prowadził motocykl i w pewnym momencie po prostu wywrócił się z nim do rowu. - Uskarżał się na ból, kontakt z nim był utrudniony - dodaje Marcin Nachowiak z lokalnej straży pożarnej.