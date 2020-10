Przewoził przez granicę pompy ciepła, a w nich ukryte narkotyki

Kontrabandę namierzono 21 października w Słubicach (woj. lubuskie). To wtedy funkcjonariusze straży granicznej skierowali do kontroli auto dostawcze, które przekroczyło granicę polską granicę. 34-letni kierowca jechał z Niemiec. W bagażniku przewoził pompy ciepła.

Po rozkręceniu pomp ciepła okazało się, że były one wypełnione hermetycznie zamkniętymi workami z marihuaną. Po zważeniu ponad setki worków z narkotykami okazało się, że 32-latek przewoził 217,4 kg marihuany. - Mężczyzna usłyszał zarzut przewozu substancji narkotycznych z Niemiec do Polski. Grożą mu minimum trzy lata więzienia. Nadzorująca sprawę Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a sąd do tego wniosku się przychylił – powiedziała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak. Dodała, że postępowanie mające wyjaśnić kulisy i ustalić osoby odpowiedzialne za ten duży przemyt narkotyków realizują funkcjonariusze staży granicznej pod nadzorem słubickiej prokuratury.