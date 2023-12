Wypadek awionetki. Samolot rozbił się w lesie, ucierpiał pilot i pasażer

czytaj dalej

Ośmiolatka w piżamce chodziła w nocy sama po ulicy we Włodawie (woj. lubelskie). Dziecko zauważyli przechodnie, którzy powiadomili policję. W tym czasie pijani rodzice dziewczynki spali w domu. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Za narażenie dziecka na utratę zdrowia i życia grozi do pięciu lat więzienia.