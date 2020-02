Fontannę wypełnia piana, urzędników zalewa krew. Sprawą zajmie się sąd, za wlanie płynu grozi do pięciu lat więzienia

- Cały rynek jest monitorowany. Mieszkańcy o tym wiedzą, mimo to z jakiś względów ciągle ktoś ten płyn wlewa. I to mimo tego, że zdają sobie sprawę, że poniosą konsekwencje. Co ciekawe to nie są wybryki nastolatków, tylko dorosłych ludzi. Naprawdę nie mam pojęcia na czym polega fenomen wlewania płynu do fontanny. Nie wiem, co kieruje tymi ludźmi - mówi Piotr Gruszewski, zastępca burmistrza.

Za pianę do więzienia?

Wymiana wody, filtrów i płukanie fontanny to koszt 1256 złotych. - Koszty naprawy to jedno, ale do tego dochodzą jeszcze kwestie wizerunkowe. Przecież ta fontanna jest po to, by cieszyć oczy mieszkańców i turystów. Dzięki niej na rynku jest bardziej klimatycznie. Szkoda, że ktoś to psuje i tworzy wrażenie, że fontanna się psuje. A przecież działa bez zarzutu, przynajmniej dopóki ktoś nie wlewa do niej płynu - tłumaczy Gruszewski.