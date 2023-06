Dzieci jechały na wycieczkę, inspektorzy skontrolowali autokar. "Nastąpił wystrzał jednej z poduszek zawieszenia"

Do zdarzenia doszło we wtorek 13 czerwca, na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Skwierzyny (woj. lubuskie). Jak informują inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wielkopolskiego, na miejscu doszło do kontroli autokaru przewożącego dzieci. Uczniowie szkoły podstawowej jechali na wycieczkę ze Szczecina do Wałbrzycha.