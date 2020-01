Dla renty miał pociąć zwłoki konkubiny, usłyszał też zarzut zabójstwa. Mają już wszystkie brakujące części ciała

Twierdzi, że jego partnerka zmarła naturalnie, a on jedynie pociął jej zwłoki, by dalej otrzymywać rentę. Policja od kilku dni szukała poszczególnych części ciała kobiety. Prokuratura: najprawdopodobniej znaleziono ostatni fragment.

Prokuratura i policja badają okoliczności śmierci 64-latki ze Skwierzyny. Fragment jej rozczłonkowanego ciała znaleziono w ubiegłym tygodniu w drewutni przy domu, w którym mieszkała ze swoim partnerem. To właśnie 68-latek usłyszał zarzut zabójstwa i zbezczeszczenia zwłok. Mężczyzna przyznaje się jedynie do poćwiartowania ciała. Jego fragmenty ukrył w różnych miejscach.

Zgłoszenie o zaginięciu

Sprawa ujrzała światło dzienne w czwartek, 16 stycznia. Policja otrzymała wówczas zgłoszenie od pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej o zaginięciu 64-letniej mieszkanki Skwierzyny. Wcześniej do Ośrodka zgłosiła się jej sąsiadka zaniepokojona tym, że od dłuższego czasu jej nie widziała. Ruszyły policyjne poszukiwania.

Funkcjonariusze udali się do domu zaginionej, gdzie przebywał jej konkubent. Pijany mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić, co stało się z jego partnerką. Podczas przeszukania posesji, ok. godz. 21 w pomieszczeniu gospodarczym na podwórku znaleziono dolną część ludzkiego tułowia z nogami.