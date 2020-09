Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 59-latka. "Nie przyznaje się do winy"

Prokurator postawił zarzut usiłowania zabójstwa mężczyźnie, który zdaniem śledczych, ugodził ostrym narzędziem 59-latka w Skwierzynie (woj. lubuskie). Do ataku doszło w centrum miasta. Podejrzany nie przyznaje się do winy.

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło późnym wieczorem we wtorek na rynku w Skwierzynie (woj. lubuskie).

- Mogę przekazać, że do zdarzenia doszło pod sklepem czy barem na terenie Skwierzyny. Spotkali się tam trzej mężczyźni, w czasie tego spotkania doszło do ugodzenia nożem - przekazał Łukasz Gospodarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Rannemu pomocy udzielali najpierw druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie. Potem przetransportowano go do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.

- Wytypowanemu sprawcy, postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do postawionego zarzutu. Cały czas trwają czynności, które pozwolą ustalić, jakie były okoliczności tego zdarzenia. Prokuratura oczekuje na przesłuchanie pokrzywdzonego mężczyzny, do tej pory jego stan zdrowia na to nie pozwalał - powiedział Gospodarek.