Przywiązana łańcuchem do drzewa w lesie, zostawiona bez wody i jedzenia

Do zdarzenia doszło w powiecie obornickim

Zwierzę znaleziono w nocy 11 marca w lesie między miejscowościami Skrzetusz i Połajewo (Wielkopolska). - Ze zgłoszenia wynikało, że dwóch mężczyzn znalazło w lesie psa przywiązanego łańcuchem do drzewa - poinformował mł. asp. Krzysztof Polzin, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Niestety, zwierzę nie posiadało chipa, więc nie udało się uzyskać informacji o jego właścicielu.

Pies trafił do schroniska Źródło: FB/ Schronisko Azorek Oborniki

- Prowadzimy postępowanie, które jest w toku. Policjanci ustalają jeszcze jaka będzie kwalifikacja tego czynu. Na razie odwiedzają okoliczne miejscowości i wypytują mieszkańców - dodał mł. asp. Polzin.

O pomoc w ustaleniu właściciela suczki lub sprawcy tego zdarzenia, apeluje również w mediach społecznościowych Schronisko "Azorek" w Obornikach, gdzie trafiło uratowane zwierzę.

"Nie boi się ludzi"

Pracownicy schroniska oceniają, że suczka może mieć około trzech lat. Nie wiadomo jak długo przebywała w lesie, ale nie była odwodniona. - Mogę powiedzieć, że była trochę wychudzona. W pierwszych dniach bardzo łapczywie jadła. Jej stan oceniamy jako generalnie dobry. To jest bardzo pogodna, kontaktowa suczka. Nie boi się ludzi - powiedziała nam Joanna Urbaniak, pełniąca obowiązki kierownika schroniska.

Zwierzę jest na razie na kwarantannie. Jego przyszłość będzie zależała m.in. od decyzji gminy. Jeśli suczka zostanie przejęta przez gminę i przekazana schronisku, to otworzy to drogę do adopcji.

