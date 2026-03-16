Poznań

Przywiązana łańcuchem do drzewa w lesie, zostawiona bez wody i jedzenia

Pies trafił do schroniska
Do zdarzenia doszło w powiecie obornickim
Była przywiązana łańcuchem do drzewa i pozostawiona bez dostępu do wody oraz jedzenia. Policjanci szukają właściciela młodej suczki, którą znaleziono w lesie w okolicach miejscowości Skrzetusz (Wielkopolska).

Zwierzę znaleziono w nocy 11 marca w lesie między miejscowościami Skrzetusz i Połajewo (Wielkopolska). - Ze zgłoszenia wynikało, że dwóch mężczyzn znalazło w lesie psa przywiązanego łańcuchem do drzewa - poinformował mł. asp. Krzysztof Polzin, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.

Niestety, zwierzę nie posiadało chipa, więc nie udało się uzyskać informacji o jego właścicielu.

Pies trafił do schroniska
Pies trafił do schroniska
Źródło: FB/ Schronisko Azorek Oborniki

- Prowadzimy postępowanie, które jest w toku. Policjanci ustalają jeszcze jaka będzie kwalifikacja tego czynu. Na razie odwiedzają okoliczne miejscowości i wypytują mieszkańców - dodał mł. asp. Polzin.

O pomoc w ustaleniu właściciela suczki lub sprawcy tego zdarzenia, apeluje również w mediach społecznościowych Schronisko "Azorek" w Obornikach, gdzie trafiło uratowane zwierzę.

Maksymalne kary istnieją tylko na papierze, a zwierzęta cierpią
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maksymalne kary istnieją tylko na papierze, a zwierzęta cierpią

Marta Korejwo-Danowska

"Nie boi się ludzi"

Pracownicy schroniska oceniają, że suczka może mieć około trzech lat. Nie wiadomo jak długo przebywała w lesie, ale nie była odwodniona. - Mogę powiedzieć, że była trochę wychudzona. W pierwszych dniach bardzo łapczywie jadła. Jej stan oceniamy jako generalnie dobry. To jest bardzo pogodna, kontaktowa suczka. Nie boi się ludzi - powiedziała nam Joanna Urbaniak, pełniąca obowiązki kierownika schroniska.

Owczarek był zamknięty przez cztery godziny. Szyby auta były zaparowane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Owczarek był zamknięty przez cztery godziny. Szyby auta były zaparowane

Katowice

Zwierzę jest na razie na kwarantannie. Jego przyszłość będzie zależała m.in. od decyzji gminy. Jeśli suczka zostanie przejęta przez gminę i przekazana schronisku, to otworzy to drogę do adopcji.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB/ Schronisko Azorek Oborniki

Czytaj także:
Chłopiec zadzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Raport o polskiej młodzieży: coraz więcej stresu, coraz mniej wsparcia
Anna Bielecka
Prezydent USA Donald Trump
Trump znów obraża. Nazwał dziennikarkę "larwą"
Świat
shutterstock_2177851885_1
Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości
BIZNES
Zbigniew Bogucki
Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego
Polska
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zarzuty i areszt
WARSZAWA
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
METEO
O krok od tragedii na drodze krajowej 74 pod Piotrkowem Trybunalskim
Sekundy od czołowego zderzenia. Nagranie
Łódź
Rosyjski samolot Ił-20
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polska
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
WARSZAWA
Od lewej: George Simion, Karol Nawrocki, Kamil Żbikowski
Kibice wygwizdali prezydenta w Zabrzu. Tylko którego?
Katowice
Bart De Wever
Premier Belgii chce normalizacji stosunków z Rosją
Świat
imageTitle
O jednego łysego za dużo. Zabawna wpadka trenera hitem sieci
EUROSPORT
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Najnowsze dane o inflacji bazowej
BIZNES
Ekwador rozpoczął operację antynarkotykową
35 tysięcy żołnierzy, samochody opancerzone i śmigłowce. "Skończył się wasz czas"
Świat
Londyn, widok na Tower Bridge
Trump wzywa sojuszników. Odpowiadają: to nie nasza wojna
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Złamane drzewo, obok szczątki niezidentyfikowanego obiektu
Lublin
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
BIZNES
Pożar w Koszalinie
Tragiczny pożar, nie żyje kobieta. Decyzja prokuratury
Szczecin
imageTitle
Uchwycił niemożliwe. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe ujęcie
EUROSPORT
Zabezpieczono alkohol bez znaków akcyzy
136 litrów alkoholu było już gotowe, czekało 800 litrów zacieru
Poznań
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Sekretarz ONZ o "lekcji pokory" dla państw UE
Świat
Lawa z wulkanu Piton de la Fournaise wpada do Oceanu Indyjskiego
Ogień i woda spotkały się po 19 latach. Zobacz nagranie
METEO
Pijani rodzice i piątka dzieci
Dzieci pod "opieką" pijanych rodziców
Rzeszów
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025)
Trzy najlepsze oscarowe hity w HBO Max
Kultura i styl
imageTitle
Marciniak wraca do sędziowania Ligi Mistrzów
EUROSPORT
szpital MSWiA krakowie
Śledztwo w sprawie cyberataku na szpital zawieszone. Czekają na pomoc USA i Irlandii
Kraków
imageTitle
Najmłodszy w historii. Wielki wyczyn Sinnera
EUROSPORT
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
BIZNES
W pożarze zginęła 90-letnia kobieta
W pożarze zginęła 90-letnia kobieta
Rzeszów
37-latek odnaleziony po dwóch miesiącach
W styczniu zniknął bez śladu. Zamieszkał w lesie, w ziemiance
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica