6-latka wjechała rowerem pod koła busa. Skręciła nagle na jezdnię

Katarzyna Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni na dwa dni przed występem na Top of the Top Sopot Festival 2023 przeziębiła się. - Czosnek, cytryna, miód i leżę - mówiła w TVN24. Mimo to - jak mówiła - "czuje się fantastycznie" z perspektywą występu w Sopocie. W Operze Leśnej wystąpi też między innymi zespół Blue Cafe, który obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Ich koncert "będzie szczególny" - zapowiedziała wokalistka Dominika Gawęda. Festiwal startuje w poniedziałek.