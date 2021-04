Tej mogiły szukali od 20 lat, spoczywali w niej trzej żołnierze

- Sygnał o tym grobie mieliśmy już w 1999 roku. Szukaliśmy go ręcznie, bo tak wtedy działaliśmy. Nie został znaleziony, trafił do naszego archiwum x - mówi Tomasz Czabański, prezes Pomostu.

Polegli w walkach w pobliżu dawnej granicy

- Historia walk w tym rejonie jest nam bardzo dobrze znana. W tych lasach z mogił wydobyliśmy już około 200 żołnierzy. Tam toczyły się walki o przełamanie tak zwanej Trzcielskiej Pozycji Przesłaniania. To była taka pierwsza niemiecka linia obrony, powiązana z dawną granicą polsko-niemiecką, która przebiegała w okolicach Trzciela i była przedpolem Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. To tutaj Rosjanie szukali słabych punktów i przedzierali się w okolicy dzisiejszej miejscowości Borowy Młyn i rozproszyli się po lasach, przechodząc tak do Międzyrzecza i dalej do Odry. A Niemcy się wycofywali - objaśnia Czabański.