Nie zmieścił się pod wiaduktem, wyrwał przęsło

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 11 w Sierakowie na ulicy Poznańskiej. - Kierujący pojazdem ciężarowym marki man, 37-letni mieszkaniec powiatu obornickiego nie zachował należytej ostrożności i uderzył w nieczynny wiadukt kolejowy - mówi Justyna Rybczyńska z międzychodzkiej policji.

Miał zahaczyć dźwigiem

Szczęśliwie, w momencie wypadku nikt nie przechodził pod wiaduktem. Droga, na której doszło do wypadku to jedyna trasa łącząca centrum Sierakowa z popularnymi ośrodkami wypoczynkowymi nad jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim.

Droga jest cały czas zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. - Od strony Poznania do Sierakowa można dojechać przez Górę lub Chrzypsko Wielkie - przekazuje Rybczyńska.

Uszkodzony wiadukt jest częścią nieczynnej linii kolejowej łączącej Międzychód z Szamotułami. We wtorek Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę na przygotowanie studium planistycznego rewitalizacji trasy. Projekt jej odnowienia jest jednym z pięciu zgłoszonych przez wielkopolskie samorządy do rządowego programu Kolej Plus.