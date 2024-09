Materiały promieniotwórcze na posesji. "Znaleźliśmy 50 źródeł"

czytaj dalej

Do Portu Wojennego w Gdyni wpłynął w piątek niemiecki okręt podwodny U-34. Jednostkę zachodni sąsiedzi oferują nam w ramach programu "Orka". - Oficjalnie jest to wizyta kurtuazyjna, tak naprawdę jest to wizyta reklamowa, dlatego, że wszystkie firmy w tej chwili bardzo mocno zaczynają naciskać na to, aby jakaś decyzja została podjęta - mówi komandor Maksymilian Dura, ekspert portalu defence24.pl.