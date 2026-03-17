Paczka eksplodowała i raniła matkę z dziećmi. "Jak on wyjdzie po 20 czy 25 latach, to zniknę"

Pani Urszula - matka dwójki dzieci znalazła na progu swojego domu paczkę. Zabrała ją do domu i rozpakowała w kuchni. W momencie otwarcia doszło do eksplozji. Kobieta z dziećmi trafiła do szpitala. Cudem przeżyli. Dziś pani Urszula stara się normalnie żyć, choć łatwo nie jest. - Jak on wyjdzie po 20 czy 25 latach, to zniknę - mówi kobieta.

Tragedia wydarzyła się w Siecieborzycach w Lubuskiem 19 grudnia 2022 roku. Pani Urszula - matka dwójki dzieci znalazła na progu swojego domu paczkę. Wyglądała jak przywieziona przez kuriera. Kobieta zabrała ją do domu i rozpakowała w kuchni. W momencie otwarcia pakunku doszło do eksplozji. - Usłyszałam huk i tylko zasłoniłam Olę - wspominała.

Razem z dziećmi trafiła do szpitala. Zaczęła się walka o ich życie.

Kobieta doznała obrażeń rąk, jamy brzusznej, oczu, twarzy, uszkodzone miała narządy wewnętrzne. Obawiano się, że nie będzie widziała. Jej stan określano jako krytyczny. Dzieci miały w ciele liczne odłamki po bombie, dziewczynka miała złamaną rękę i uszkodzoną dłoń (groziła jej amputacja), a w skórze na twarzy pozostały liczne ślady po materiale wybuchowym.

Lekarzom udało się wygrać walkę o życie kobiety. Po miesiącu wyszła ze szpitala, ale wróciła już do zupełnie innej rzeczywistości.

Źródło: Michał Gołębiowski | Fakty po południu TVN24

Trudny powrót do normalności

Dziś pani Urszula stara się normalnie żyć. - Mam męża, powiększyła nam się rodzina, bo mój mąż jest po rozwodzie i ma syna. Jest nas więc pięcioro – powiedziała reporterowi Uwagi! kobieta. I dodała: - On jest w tym wszystkim od samego początku. Wspierał mnie.

Kobieta podkreśliła w rozmowie z reporterem Uwagi!, że w pewnym momencie podupadła psychicznie. Dzięki partnerowi udało się przezwyciężyć ciężkie chwile. - Doszło do mnie, co się stało. Wyszło moje gorsze oblicze – byłam zła, niedobra, na wszystkich krzyczałam. Doszła depresja. I on przetrwał to wszystko. Jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo mógł się odwrócić i nie męczyć się ze mną, a został i był, i przetrwał, i jest – dodała pani Urszula.

Źródło: Uwaga! TVN

Na początku marca sąd w Zielonej Górze skazał sprawcę podłożenia ładunku. Był to Błażej K., były partner kobiety. Został skazany na 25 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia pod 20 latach. Mężczyzna ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz piętnastoletni zakaz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 200 metrów.

- Nie jestem zadowolona z tego wyroku. To człowiek nieobliczalny, bardzo zły. Jak wyjdzie po 20 latach, bo myślę, że za dobre sprawowanie będzie siedział 20 lat, to będzie jeszcze względnie młody, będzie miał 60 lat. To nie jest człowiek, który się zmieni - zaznaczyła pani Urszula.

Wyrok nie jest prawomocny. Śledczy zapowiedzieli złożenie apelacji, co do kary. Chcą dożywocia.

Obawia się o siebie i najbliższych

Wcześniej partner kobiety miał znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. Dlatego od ponad roku mieszkała z dziećmi u swoich rodziców. Nie wytrzymała wspólnego życia z Błażejem K. Partnerowi nie podobało się to, że kobieta pracowała w przedszkolu dla dzieci z autyzmem, choć była wykształcona w tym kierunku i kochała to.

Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN

Mężczyzna kilka tygodni przed zamachem został pozbawiony praw rodzicielskich, a w styczniu 2022 roku do Sądu Rejonowego w Żaganiu wysłany został akt oskarżenia przeciwko niemu w związku ze znęcaniem się nad panią Urszulą i dziećmi.

- Jak on wyjdzie po 20 czy 25 latach, to zniknę. Zniknę i nie znajdzie mnie. Co innego mi zostaje? To nie jest człowiek, który się zmieni. Jestem przekonana, że on będzie chciał dokończyć, to co zaczął - powiedziała pani Urszula.

Źródło: TVN24

Opracował Michał Malinowski

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica