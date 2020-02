Auto zderzyło się z szynobusem. Kierowca nie żyje, z samochodu niewiele zostało

- Niestety kierowca samochodu nie przeżył zderzenia. Wiemy, że to 48-letni obywatel Białorusi. Pojazd, którym podróżował, jest doszczętnie zniszczony. Mężczyzna przewoził pieczywo - mówi kom. Kamil Sikorski, rzecznik policji w Grodzisku Wielkopolskim.

PKP zapewnia, że jak tylko to będzie możliwe to ruch pociągów zostanie wznowiony. - Mamy nadzieję, że do godz. 15 uda się już udrożnić ruch - dodaje Śledziński.