Sędziowie sami wskazują kandydatów na prezesa. Nowatorskie podejście ministra Bodnara

"To bardzo doświadczeni sędziowie"

Głosowanie było tajne. - To nie są kandydatury przypadkowe. To bardzo doświadczeni sędziowie oraz sędziowie, którzy mają również doświadczenie nadzorcze - podkreśla Józefowicz.

- Adam Bodnar dokonał przyjaznej wykładni ustawy Prawo o ustroju sądu powszechnych, gdyż mógł samodzielnie powołać prezesa sądu apelacyjnego. Uznaje jednak, że należy spytać o zdanie sędziów, czyli tych którymi prezes będzie kierował. Dlatego uznajemy to jako ważny gest, ale to jest zobowiązanie, aby sędziowie włączyli się w naprawę wymiaru sprawiedliwości - ocenia Józefowicz.

Koniec z prezesami "z teczki"

W zgromadzeniu sędziów SA w Poznaniu uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. - Przez ostatnie kilka lat to minister sprawiedliwości sam wyznaczał prezesa, nierzadko przynosząc go w teczce, właściwie nie wiadomo skąd i czasem były to osoby nieznane w ogóle lokalnym sędziom, osoby nie cieszące się autorytetem i poparciem środowiska sędziowskiego. Była to sytuacja fatalna i bardzo się cieszę, że właśnie sąd w Poznaniu jest tym, który po pierwsze udało się uratować przed personalno-zarządczą zapaścią, a teraz, że udało się wyłonić dwóch bardzo dobrych kandydatów zgromadzeniu na przyszłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - skomentował.