Wybuch gazu w Sędzińcu. W szpitalu zmarł najciężej poszkodowany

19 kwietnia przed godz. 20 w dwukondygnacyjnym bloku w miejscowości Sędziniec doszło do wybuchu gazu. W bloku mieszkały trzy rodziny. W momencie eksplozji w budynku przebywało 10 osób, w tym pięcioro dzieci. W wybuchu ranne zostały cztery dorosłe osoby. Budynek uległ częściowemu zawaleniu.

Z Bydgoszczy trafił do Gryfic

Jak informował wówczas Wielkopolski Urząd Wojewódzki spośród czterech poszkodowanych najpoważniej ranna osoba, w stanie ciężkim, została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Później zdecydowano o przetransportowaniu mężczyzny do centrum leczenia oparzeń w zachodniopomorskich Gryficach.

Dwie poszkodowane kobiety przewieziono do szpitala w Pile, a najlżej ranny mężczyzna trafił do placówki w Złotowie i opuścił lecznicę następnego dnia. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał w czwartek, że śledczy otrzymali informację, iż w niedzielę w szpitalu w Gryficach zmarł 34-letni poszkodowany w wybuchu. - Będzie przeprowadzona sekcja zwłok, za co będzie odpowiedzialna prokuratura w Gryficach - powiedział Wawrzyniak.