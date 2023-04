Wybuch w domu wielorodzinnym. "Budynek częściowo uległ zawaleniu"

W miejscowości Sędziniec koło Piły w województwie wielkopolskim doszło do wybuchu w budynku wielorodzinnym. Częściowo uległ on zawaleniu. Jak dowiedziała się TVN24, mieszkają tam trzy rodziny - w sumie 12 osób. Cztery zostały przewiezione do szpitala. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia z miejsca wybuchu.