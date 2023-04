Zanim pojawiły się służby, z pomocą ruszyli sąsiedzi. "Słyszałem krzyk tych dzieciaków u góry"

W środę miejscowości Sędziniec (Wielkopolska) doszło do wybuchu w budynku wielorodzinnym. Cztery osoby zostały ranne. Zanim na miejsce zdarzenia dotarły służby ratunkowe, z pomocą ruszyli sąsiedzi. - Słyszałem krzyk tych dzieciaków u góry. One stały, a myśmy przystawili drabinę i było zagrożenie, że ten mur spadnie na dół - relacjonował jeden z mężczyzn.

Przed przybyciem służb sąsiedzi pomagali mieszańcom wydostać się z budynku. - Poleciałem do sąsiada Krzysia, żeby wzięli od niego drabinę, bo słyszałem krzyk tych dzieciaków u góry. (…) One stały, a myśmy przystawili drabinę i było zagrożenie, że ten mur spadnie na dół - mówił Franciszek.

W chwili wybuchu w budynku znajdowało się 10 osób

Rzecznik prasowy wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Sławomir Brandt przekazał, że w budynku - gdzie doszło do wybuchu - mieszkają trzy rodziny; w sumie 12 osób. W chwili wybuchu znajdowało się w nim 10 osób, w tym pięcioro dzieci. Cztery osoby dorosłe przetransportowano do szpitali. - Zniszczenia budynku są znaczne, więc według naszych ocen nie będzie nadawał się do dalszego zamieszkania - przekazał..