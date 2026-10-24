Sady Tragedia na drodze krajowej nr 92 pod Poznaniem Filip Czerwiński |

Sady koło Poznania Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w sobotę, że doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy na odcinku drogi krajowej nr 92 między Tarnowem Podgórnym a Poznaniem.

- Mogę potwierdzić, że przed godziną 20 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez samochód osobowy w miejscowości Sady. Droga krajowa nr 92 w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana przekazała podkomisarz Anna Klój z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.