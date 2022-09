Dziennikarka jechała na rowerze, potrąciło ją auto. Pasażer prawomocnie skazany za nieudzielenie pomocy

Dziewięć miesięcy bezwzględnego więzienia. Taki wyrok wobec Mateusza C., oskarżonego w sprawie wypadku w pobliżu miejscowści Brzekiniec, w którym zginęła dziennikarka "Głosu Wielkopolskiego" Anna Karbowniczak, zapadł już w styczniu. Teraz Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy poprzednie rozstrzygnięcie. Mężczyzna był jednym z pasażerów auta, które potrąciło dziennikarkę. Oskarżono go o nieudzielenie pomocy.

Mateusz C. trafi na dziewięć miesięcy do więzienia Marek Zakrzewski/PAP

Początkowo zarzuty w sprawie usłyszało pięć osób

Biegły stwierdził, że do wypadku doszło z winy rowerzystki

Po uzyskaniu opinii biegłego, prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia tylko wobec trzech podejrzanych – kierowcy Macieja N. oraz pasażerów auta Oliwii P. i Mateusza C.

Kierowca i pasażerka dobrowolnie poddali się karze

Drugi z pasażerów został nieprawomocnie skazany już w styczniu

Trzeci z oskarżonych Mateusz C. nie chciał dobrowolnie poddać się karze. Jego sprawa została wyłączona do odrębnego postępowania. W styczniu tego roku Sąd Rejonowy w Wągrowcu uznał winę Mateusza C. i wymierzył mu karę dziewięciu miesięcy bezwzględnego więzienia .

Sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji

We wtorek (6 września) Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w tej sprawie utrzymujący karę dziewięciu miesięcy bezwzględnego więzienia dla Mateusza C.

Sędzia Hanna Bartkowiak podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, że nie razi on surowością, a wymierzona kara jest adekwatna. Przypomniała też, że Mateusz C. był już w przeszłości kilkukrotnie karany.

- Tym pasażerem był właśnie Mateusz C. Uderzenie było bardzo mocne, ze zbiciem szyby, w związku z tym tu nie mam mowy o tym, by oskarżony mógł tłumaczyć się w ten sposób, że tutaj nic się nie stało – podkreślała Hanna Bartkowiak.

Sąd: nie zadzwonił choćby po służby ratownicze

Sędzia zaznaczyła, że oskarżony powinien zareagować na to, co się wydarzyło.

- Sąd rejonowy słusznie zwrócił uwagę na to – na korzyść oskarżonego – przyjmując fakt, że kierujący na wezwanie do zatrzymania się nie zareagował i odjechał – i rzeczywiście trudno polemizować z tym, żeby oskarżony Mateusz C. miał jakąś większą możliwość, by tę decyzję kierowcy w tym momencie zmienić. Jednak należy tutaj zwrócić uwagę, że zachowanie oskarżonego – to pozytywne – było jedynie chwilowe – powiedziała.