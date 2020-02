W Rzeszowie odwołano imprezy masowe. "Są idealną pożywką dla wirusa"

W Polsce nie ma jeszcze potwierdzonych przypadków koronawirusa. Władze Rzeszowa wolą dmuchać na zimne i profilaktycznie odwołały wszystkie miejskie imprezy masowe. - To idealna pożywka dla wirusa. Dlatego chcemy tego uniknąć - mówi rzecznik prezydenta Rzeszowa.

- Obserwujemy, co się dzieje w Europie i trudno być optymistą i twierdzić, że koronawirus w Polsce się nie pojawi. Dlatego prezydent Rzeszowa postanowił zadziałać profilaktycznie i w czwartek odwołał wszystkie miejskie imprezy masowe, które organizuje samorząd - powiedział Maciej Chłodnicki, rzecznik magistratu.

Masowe, czyli które?

Magistrat odwołał imprezy w podległych mu placówkach, a do pozostałych organizatorów zaapelował, by również rozważyli odwołanie wydarzeń, w których może wziąć udział wiele osób.

Czy to znaczy, że teatry, kina, muzea, galerie w Rzeszowie przestaną działać?

- Pracownicy tych instytucji będą normalnie pracować, a placówki będą otwarte np. w muzeum będzie można zobaczyć wystawę stałą, ale nie odbędą się planowane wernisaże, które mogą zgromadzić nawet kilkaset osób. Na razie nie planujemy żadnych innych środków. Nie chcemy, żeby ktoś wpadał w panikę. Dlatego podkreślam: dzisiejsza decyzja prezydenta to działania profilaktyczne - tłumaczy Chłodniki.

"Do tej pory nie ma przypadku koronawirusa w Polsce"

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2,, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie. W Europie najwięcej przypadków koronawirusa zanotowano we Włoszech. Chorobę potwierdzono też m.in. w Iranie, Niemczech i we Francji.