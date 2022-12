Rzepin. Chciał wyjąć ubrania z kontenera, klapa przytrzasnęła mu rękę. 45-latek wykrwawił się na miejscu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (11 grudnia) w Rzepinie. Około godziny 6, 45-letni mężczyzna chciał wyciągnąć - z należącego do Polskiego Czerwonego Krzyża kontenera - ubrania. Jego ciało odnaleźli przypadkowi mieszkańcy.

Policja: chciał mieć przy sobie ciepłe rzeczy, wykrwawił się

- Z naszych ustaleń wynika, że 45-latek próbował dostać się do wnętrza do pojemnika na odzież, by mieć przy sobie jakieś ciepłe rzeczy - powiedział podinspektor Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. I opisał, jak według śledczych, wyglądał przebieg zdarzenia: - Mężczyzna skorzystał ze specjalnego stojaka, który w pewnym momencie osunął się spod jego nóg, a wtedy opadająca klapa pojemnika przytrzasnęła mu rękę. Doszło do złamania i w ten sposób mężczyzna się wykrwawił.